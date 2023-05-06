Более 250 деревьев высадили участники акции «Сад Победы» в парке «Патриот»

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Яблоневую аллею в память о тех, кто самоотверженно защищал Родину во время Великой Отечественной войны, разбили участники акции «Сад Победы» в парке «Патриот».

Несмотря на холодную погоду, акция объединила сотни людей. Яблони высаживали военнослужащие, юнармейцы и просто неравнодушные горожане. Помимо «Сада Победы», в Музейно-храмовом комплексе вооруженных сил появилась выставка «Жены героев». На стендах - фотографии женщин, чьи мужья сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

Акция «Сад Победы» проводится в преддверии празднования 78-й годовщины дня Великой Победы.

Фотовыставки «Жена Героя», посвященные семьям участников СВО, открываются в разных регионах России. Снимки, где самые близкие люди сфотографированы с накинутым на плечо кителем их родных, из небольшого проекта в итоге переросли в целую выставку.