Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала продление зерновой сделки, однако при условии, что последующие два месяца станут решающими.
Такое заявление российский дипломат сделал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго после переговоров с ним.
«Мы поддержали инициативу президента Эрдогана (президент Турции Реджеп Эрдоган. - Прим. ред.), который вчера объявил продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», - сказал он.
Лавров подчеркнул, что сделка касалась изначально четко определенной задачи - обеспечить продовольственную безопасность и позаботиться об интересах нуждающихся стран.
Сегодня в Кремле подтвердили, что Черноморская зерновая инициатива будет продлена еще на два месяца. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «относительный» результат на переговорах с участием Анкары, Киева и Организации Объединенных Наций.