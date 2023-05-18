Лавров заявил, что ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки

Сегодня в Кремле подтвердили, что Черноморская зерновая инициатива будет продлена еще на два месяца.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала продление зерновой сделки, однако при условии, что последующие два месяца станут решающими.

Такое заявление российский дипломат сделал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго после переговоров с ним.

«Мы поддержали инициативу президента Эрдогана (президент Турции Реджеп Эрдоган. - Прим. ред.), который вчера объявил продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что сделка касалась изначально четко определенной задачи - обеспечить продовольственную безопасность и позаботиться об интересах нуждающихся стран.

Сегодня в Кремле подтвердили, что Черноморская зерновая инициатива будет продлена еще на два месяца. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «относительный» результат на переговорах с участием Анкары, Киева и Организации Объединенных Наций.