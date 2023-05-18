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Едва не попавшие на черный рынок артефакты I-II веков передали музею «Куликово поле»

Анна Касаткина
15:45 18.05.2023
Древние украшения из незаконного оборота изъяла ФСБ РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Федеральная служба безопасности изъяла из незаконного оборота украшения, относящиеся к I-II векам нашей эры, и передала их музею-заповеднику «Куликово поле» в Тульской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Тула передан Государственному музею-заповеднику "Куликово поле" изъятый из незаконного оборота уникальный археологический клад», - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители ранее пресекли противоправную деятельность россиянина, который изъял артефакты с места их залегания для дальнейшей продажи. Ленинский районный суд России приговорил мужчину к штрафу.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ранее «Звезда» показала редчайший экспонат, найденный на раскопках в Крыму. Как отмечают музейные сотрудники, обнаруженный светильник «древнее, чем лампа Аладдина».

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