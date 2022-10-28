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Древнее лампы Аладдина: «Звезде» показали редчайший экспонат, найденный в Крыму

Виктория Косогляденко
Алиса Краузе
02:40 28.10.2022
В крымской музейной коллекции появились новые уникальные артефакты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В крымской коллекции никогда не было ничего подобного. Редчайший экспонат. Несколько похожих имеется только в Эрмитаже. Теперь этот светильник - изюминка Бахчисарайского музея.

К этому экспонату с момента его обнаружения прикасались всего лишь несколько человек: тот, кто нашел  его на раскопках, реставратор и хранитель фондов музея. После долгих уговоров корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко удалось взять его в руки - аккуратно, в перчатках, чтобы не повредить.

Бронзовый небольшой светильник помещается в ладошку, но весит около килограмма. Ему сразу придумали имя под стать образу и форме - лампа Аладдина. Так для удобства и узнаваемости стали обозначать экспонат в музейных фондах. Про магические свойства научные сотрудники, конечно, отшучиваются, но внешнее сходство есть. Впрочем, если уж быть точными до конца и во всех деталях, наша лампа еще и постарше той будет.

«Этот светильник наш, он древнее, чем лампа Аладдина по определению. Потому что лампа Аладдина это средневековый сюжет. Ну а в целом, это бронзовый светильник. Его форма отработана временем, она функциональна», - указал директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

Маленький курортный поселок  на мысе Кременчик сегодня место, популярное у туристов. Во втором веке до нашей эры тут жили скифы. Позднее - греки. Заросший крепостной вал - вот что сохранилось до наших дней. Само поселение напоминало крепость в форме ромба. Под слоями грунта еще остались фундаменты древних зданий.

В этом месте нашли и сам древнеримский светильник, и еще сотни других артефактов, которые теперь дополняют экспозицию. К примеру, браслет с интересной застежкой - предположительно из скифского золота. Экспертизы еще не было: находка совсем свежая, но уже по цвету понятно, что использован чистейший метал очень высокой пробы.

«Браслет золотой с оригинальным украшением в виде геракловаузла... К тому же, он позволял ему двигаться, то есть закрываться, раскрываться. Обшивка ворота, длинная красивая. И обшивка рукавов того же, видимо, платья, плюс серьги золотые и кулон. Это вещи уже более ценные с точки зрения металла», - обозначила Заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.

Эти предметы сейчас могли бы дополнить коллекцию скифского золота, которую не возвращают в родные крымские музеи из-за протестов Украины. Спорные драгоценности с 2014 года хранятся в Амстердаме, пока стороны судятся и подают апелляции.

«Наши фонды, понятно, понесли потерю, лишившись определенной коллекции, которая, к сожалению, в настоящее время находится в странах Европы. Но фонды музейных учреждение республики Крым насчитывают более миллиона предметов. Крымская земля - это богатейший край, это культурная сокровищница Российской Федерации. Конечно же, наши исследования будут продолжаться, коллекции пополняться», - объяснил начальник управления музейного и библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры Крыма Сергей Патрушев.

Процесс продолжительностью восемь лет пока так и не признал, чье золото Скифов. Сделать это мешает большая политика. Зато ничто не мешает археологам продолжать исследования и каждый год делать новые открытия.

За две тысячи лет - а это приблизительный возраст находок - большую часть времени они пролежали в земле. Кстати, знаменитые шкатулки и украшения из коллекции того скифского золота, которое мы пока так и не может вернуть, обнаружены здесь же - на Усть-Альминском городище. Но только в другие годы. Исследовать еще предстоит огромные территории.

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