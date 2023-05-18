Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом

Супруг Елены Блиновской подозревается в соучастии в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*

Защита Алексея Блиновского обжаловала постановление суда о запрете определенных действий для своего подзащитного. Ранее супругу скандального блогера Елены Блиновской запретили пользоваться связью и Интернетом, а также общаться с другими участника дела, кроме жены, адвокатов и следователей.

«В суд поступила апелляционная жалоба», - рассказали РИА Новости в Пресненском суде.

Елена Блиновская находится под следствием по уголовному делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей. После задержания в Смоленской области ее поместили под домашний арест. Аналогичные обвинения выдвинуты против ее супруга Алексея, с той лишь разницей, что его подозревают в соучастии. В передвижении мужчину не ограничивали.

На этой неделе в Telegram-канале Блиновской появилась первая с конца апреля запись. Якобы она призывала своих подписчиков подписаться на резервный канал. Многие из них заподозрили, что канал Блиновской взломали, ведь за нарушение запрета пользоваться Интернетом она может оказаться в камере.

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