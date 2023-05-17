В МИД Финляндии утверждают, что Москва заморозила банковские счета представительств страны в РФ

Речь идет о дипмиссиях в Москве и Санкт-Петербурге.

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В Министерстве иностранных дел Финляндии утверждают, что Москва заморозила банковские счета финских дипломатических миссий в РФ.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», - говорится в комментарии ведомства изданию Helsingin Sanomat.

Как утверждается, речь идет о посольстве в Москве и о генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.

В финском внешнеполитическом ведомстве эту ситуацию назвали серьезной и отметили, что уже связались с российскими властями.

Ранее стало известно, что пограничная служба Финляндии показала фотографию первого участка забора на границе с РФ. Местные жители эту ограду высмеяли, отметив, что она похожа на детский забор.