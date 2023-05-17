В МИД РФ объяснили, что счета посольства Финляндии заморожены в качестве зеркального ответа

Москва неоднократно предупреждала, что ответит Финляндии, если ограничения в отношении российских диппредставительств не снимут.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия ввела ограничения на использование банковских счетов в отношении посольства и генконсульства Финляндии. Об этом она заявила на брифинге.

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничений на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», - сказала она.

Захарова пояснила, что введенные ограничения являются зеркальным ответом на аналогичные действия с финской стороны, которая оставила возможность для российских дипломатов пользоваться только одним банком. В МИД РФ неоднократно предупреждали, что введенные рестрикции необходимо отменить, иначе будут приняты ответные меры, однако эти призывы были проигнорированы, уточнила Захарова.

Ранее о заморозке Москвой банковских счетов дипломатических миссий сообщили в МИД Финляндии. В ведомстве отметили, что этот вопрос расследуется.