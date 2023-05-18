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В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые предложения по урегулированию украинского кризиса

Максим Крюков
12:34 18.05.2023
По словам Дмитрия Пескова, президенты России и ЮАР действительно обсуждали инициативу Африки по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В Кремле заявили, что РФ готова выслушать любые предложения по урегулированию украинского кризиса
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса действительно обсуждали инициативу Африки по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Он также отметил, что Москва готова выслушать с большим вниманием любые предложения по данному вопросу.

По словам представителя Кремля, в ходе телефонного разговора между президентами двух государств, который состоялся на прошлой неделе, южноафриканский лидер говорил, что Африка тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию украинского кризиса.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не видела мирный план по Украине от партнеров из Южной Америки и Африки, но, как и ранее, готова рассматривать любые их предложения, направленные на содействие стабилизации конфликтной ситуации. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова к контактам, когда в этом будут заинтересованы другие страны.

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