Путин обсудил конфликт на Украине с президентом ЮАР

Также президенты говорили о подготовке к саммиту Россия - Африка и встрече стран БРИКС.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Римафосой. Беседа состоялась по инициативе ЮАР.

Как сообщили в Кремле, в ходе разговора Путин изложил оценки деструктивной линии Киева и отметил, что РФ не отказывалась от работы на дипломатическом треке. Российский лидер поддержал идею южноафриканского коллеги об участии группы глав стран южного континента в обсуждении урегулирования конфликта.

Также лидеры обсудили подготовку к таким мероприятиям, как саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге и встреча на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в Йоханнесбурге. В ходе обсуждения темы продовольствия Путин подтвердил готовность РФ поставлять зерно и удобрения в африканские страны.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Президент Венесуэлы осудил атаку на Кремль, совершенную украинскими националистами при помощи беспилотников. Николас Мадуро выразил чувства солидарности и поддержки России.