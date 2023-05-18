ВС РФ нанесли авиаудар по украинской штурмгруппе в районе Серебрянского лесничества

Перемещения штурмовой группы были вскрыты разведкой, добавили в пресс-центре группировки «Центр».

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Российские военные авиаударом поразили штурмовую группу вооруженных формирований Украины в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате авиационного удара противник понес потери в личном составе и технике», - сказал он.

Как утверждает начальник пресс-центра, на Краснолиманском направлении поражены районы, где располагаются украинские боевики, их техника и командные пункты. В ходе контрбатарейной борьбы российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил украинскую буксируемую гаубицу «Мста-Б».

Также Савчук рассказал о применения корректируемого снаряда «Краснополь». Артиллеристам удалось уничтожить американский бронетранспортер M113.

Ранее в пресс-центре группировки «Юг» рассказали об уничтожении живой силы противника в Артемовске и опорников в Авдеевке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.