В стране и мире Зерно на путях: видео с места ЧП на Крымской железной дороге Анна Назайкина Вагоны поднимают краном, рядом дежурят силовики, вся территория вокруг оцеплена. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места ЧП на железнодорожных путях под Симферополем. Судя по кадрам, вагоны сошедшего в Крыму поезда поднимают краном, рядом дежурят силовики, вся территория вокруг оцеплена. Как ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов, в результате произошедшего пострадавших нет. О том, что в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, стало известно сегодня утром. В крымском Минтрансе заявили, что движение планируется восстановить к вечеру. Экспертное мнение и аналитика