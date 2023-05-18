Зерно на путях: видео с места ЧП на Крымской железной дороге
Вагоны поднимают краном, рядом дежурят силовики, вся территория вокруг оцеплена.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места ЧП на железнодорожных путях под Симферополем.
Судя по кадрам, вагоны сошедшего в Крыму поезда поднимают краном, рядом дежурят силовики, вся территория вокруг оцеплена.
Как ранее заявлял глава республики Сергей Аксенов, в результате произошедшего пострадавших нет.
О том, что в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном, стало известно сегодня утром. В крымском Минтрансе заявили, что движение планируется восстановить к вечеру.