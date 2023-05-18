Выгоны с зерном сошли с путей на перегоне рядом с Симферополем
Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено.
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
В Крыму с путей сошли вагоны с зерном на перегоне рядом с Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь в настоящий момент приостановили.
По информации главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал.
«Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», - написал он.
Крымская железная дорога заявила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.