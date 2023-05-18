Выгоны с зерном сошли с путей на перегоне рядом с Симферополем

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В Крыму с путей сошли вагоны с зерном на перегоне рядом с Симферополем. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь в настоящий момент приостановили.

По информации главы региона, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», - написал он.

Крымская железная дорога заявила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.