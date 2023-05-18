Движение поездов под Симферополем планируют восстановить к вечеру

Ранее утверждалось, что сход вагонов с зерном произошел из-за действий неких посторонних лиц.

© Фото: my_crimea82, VK

Восстановить железнодорожное движение под Симферополем, где с рельсов сошло несколько вагонов, планируют к этому вечеру. Такое заявление сделал глава крымского Минтранса Николай Лукашенко.

«Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру», - приводит его слова РИА Новости.

Сегодня утром несколько вагонов грузового поезда сошли с путей на перегоне рядом с Симферополем. В связи с этим движение приостановили.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате произошедшего никто не пострадал. ФСБ даст заключение по ЧП.

Как утверждается, сход вагонов с зерном произошел из-за действий неких посторонних лиц. Фото с места происшествия, в частности, опубликовали в паблике VK my_crimea82.