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Госдума приняла в первом чтении поправки о праве регионов определять обращение с бездомными животными

Дмитрий Трунов
03:53 17.05.2023
Поправки наделяют субъекты РФ правом самостоятельно определять порядок обращения с бесхозяйными животными, в том числе усыплять их.
Госдума приняла в первом чтении поправки о праве регионов определять обращение с бездомными животными
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Действующее законодательство запрещает умерщвлять животных, у которых нет хозяев. Поправки стали разрабатывать после того, как в апреле в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который потом скончался.

Кабмин поддержал идею о праве регионов самим определять меры по обращению с бесхозяйными животными. Поправки в закон не отменяют существующую систему «и не закрывают приюты», сообщал один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, у большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны. Как считает депутат, поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» должны помочь регионам, которым сложно выполнить существующие требования из-за «их удаленности и малочисленности населения».

Ранее эксперты рассказали «Звезде» о плюсах и минусах законодательной инициативы об эвтаназии бездомных собак.

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