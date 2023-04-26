Эксперты рассказали о плюсах и минусах законодательной инициативы об эвтаназии бездомных собак

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Новый случай нападения бездомных собак на человека в Ухте - это в Республике Коми. Псы едва не загрызли ребенка, который возвращался из школы домой. В этот раз обошлось без серьезных травм. Но так происходит далеко не всегда. В этой связи правительство одобрило законопроект, который даст право местным властям усыплять агрессивных собак. Зоозащитники возмущены и предлагают альтернативные пути решения проблемы. Михаил Аброськин разбирался во всех нюансах.

На кадрах, снятых в жилом районе Ухты, видно, как Глеб Артеев возвращался домой с учебы, и возле подъезда на школьника набросились бродячие собаки.

«Когда она меня кусала, я закричал очень громко. И из машины вышел человек, отогнал собак. Домой я хожу только с друзьями теперь, потому что боюсь, что снова прибегут собаки и укусят», - рассказал Глеб Артеев.

От серьезных ран мальчика спасла куртка. Разве что на руке осталась отметина, а сам школьник отделался испугом. И подобные случаи в этом дворе уже не редкость. Всего месяц назад те же собаки напали на другого ребенка.

Ежегодно в среднем в России от нападения бездомных собак страдает около 300 000 человек. Так, на прошлой неделе в больнице оказался второклассник из Читы.

А в начале апреля в Оренбурге стая собак растерзала ребенка. Школьник скончался на месте. Оренбуржцы обвинили власти в халатности. А прокуратура заинтересовалась деятельностью местных служб отлова.

«В Российской Федерации ответственность по надзору за бездомными животными, в частности – собаками, несут местные органы самоуправления. Это гражданская, административная ответственность и уголовная. Так же они отвечают за нападение бродячих собак на людей», - рассказал юрист Владимир Каликин.

Специалисты собак поймали, стерилизовали. Но уже в мае – должны будут отпустить животных обратно на улицу. Таков федеральный закон. В соцсети разгорелись жаркие споры: насколько вообще справедлив такой порядок. Глава Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале тогда ситуацию прокомментировал так:

«Закон не позволяет регулировать численность бездомных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры. Но они действующим законодательством не предусмотрены», - говорится в публикации в Telegram-канале Сергея Салмина.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выдвинул инициативу по изменению федерального закона «О гуманном отношении к безнадзорным животным». Помимо создания приютов кратковременного содержания, он предлагает усыплять агрессивных собак. Сейчас их положено содержать в приютах пожизненно, что дорого, да и не всегда возможно. 16 мая поправки рассмотрят депутаты Госдумы. А пока идею поддержал местный парламент. Нашлись и другие многочисленные сторонники поправок, которые сочли усыпление вполне гуманной и, главное, эффективной мерой.

«Эвтаназия не является какой-то негуманной мерой. Когда стерилизуют собак, то перед этим делают наркоз. Вот эвтаназия – это тот же самый наркоз. Только после стерилизации животное просыпается, испытывая сильную боль. А при эвтаназии животное не просыпается», - пояснила Светлана Ильская, президент Центра правовой зоозащиты.

Оренбуржские зоозащитники выступили против таких мер, Активисты записали обращение к президенту с просьбой усмирить сторонников радикальных методов.

«Мы просим Вас не идти на поводу у живодеров и догхантеров, которые сейчас пропагандируют эвтаназию. Трагическая гибель ребенка в областном округе от укуса собак не должна стать отправной точкой возврата к эвтаназии. Этот инцидент преднамеренно раздувается, чтобы создать общественный резонанс и узаконить эвтаназию», - считают зоозащитники.

Президент Благотворительного фонда защиты животных Дарья Тараскина считает эвтаназию попыткой найти крайнего, а не решить проблему бездомных животных.

«Всегда есть крайний, стрелочник. Сейчас такая ситуация, что решили найти крайнего – несчастную побитую собаку, которая и так не знает как выжить. А она самая бессловесная: кошка бессловесная, голубь бессловесный. То есть – сделать ответственными тех, кто за это не ответственен никак. Мы только приняли закон о защите жизни животных. И тут же заправляем заявочку, что их жизнь нам очень мешает», отметила Дарья Тараскина, президент Благотворительного фонда защиты животных.

Екатерина Тахтоева уже три года работает в реабилитационном центре. Большая часть ее подопечных попали сюда с улицы. По ее мнению те, на кого сегодня вешают ярлыки агрессивных и диких, вовсе не такие и заслуживают любви и внимания.

«Они все адекватные тянутся к человеку и любят его. У нас были случаи, когда к нам привозили абсолютно диких не контактных и асоциальных животных. Когда ты любишь животное, о нем заботишься, оно видит, что ты к нему хорошо относишься – они менялись, становились добрыми и ласковыми», - рассказала Екатерина Тахтоева, сотрудник пункта реабилитации бездомных животных.

При необходимости помощь собакам оказывают ветеринары, обязательно делают им прививки и стерилизуют. Здесь, в приюте животные проходят реабилитацию после операций или только ожидают своей очереди. Но, что важно, на улицу они не вернутся.

Работники этого центра для себя давно нашли ответ на вопрос, как поступать с бездомными животными. Большинство из них скоро сменят свой статус, станут домашними. Каждому подберут своего хозяина. Выиграют все: и люди, у которых появится свой питомец, и животные, которым не придется искать еду и выживать в суровых городских условиях.

Сегодня эвтаназия бездомных животных запрещена. Соответствующий федеральный закон действует с 1 января 2020 года. Тот же 498-й закон обязывает местные власти отлавливать бродячих зверей, стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Вскоре Госдума оценит нужно ли вносить поправки в действующий порядок. Есть также предложения обратить внимание на опыт европейских стран, где проблема решена. Например, в Норвегии несколько лет подряд разводить животных было разрешено только спецслужбам. Это уменьшило приток бездомных, которых хозяева выставили за порог, и количество бродячих животных сократилось. А в Германии права животных закреплены в Конституции. А вместе с тем за содержание питомцев на владельца накладывается большая ответственность перед законом.

«В этой стране достаточно высокие налоговые ставки на домашних питомцев. От 100 до 150 евро. Каждый последующий домашний питомец облагается дополнительными нормами. На кошек ставки ниже - на собак выше»,- рассказала Софья Волкова юрист, эксперт в области международного права.

При всех имеющихся методах помощи бездомных животным некоторые страны регулируют количество особей за счет их убийства, например, используют отстрел. Такие методы распространены во многих постсоветских государствах. Например, в Молдавии средства на усыпление не выделяются. Это привело к тому, что отловленных животных часто убивают крайне не гуманными способами. В России тоже многие считают летальные методы чрезмерными и жестокими. Тем более что если новая законодательная инициатива вступит в силу, то погибнуть могут и домашние безобидные животные, которые просто потерялись.

«Человек который теряет собаку не ищет ее месяцами, он ищет ее первый день, второй, третий, и сильно переживает. Для многих животное - это члены семьи без которых не могут прожить», - пояснил кинолог Владимир Уражевский.

В России сегодня по примерным подсчетам насчитывается более 700 000 беспризорных собак. Лишь четверть из них находится в приютах. Остальные по действующему сегодня закону подлежат отлову и стерилизации.