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На место гибели ребенка, растерзанного собаками в Оренбурге, несут цветы

Анна Назайкина
14:06 17.04.2023
На восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак, когда тот гулял с другом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На место гибели ребенка, растерзанного дикими собаками в Оренбурге, начали нести цветы, передает корреспондент «Звезды».

О страшной трагедии стало известно накануне. В гаражах было обнаружено тело ребенка с рвано-укушенными ранами. Впоследствии появилась информация, что на восьмилетнего мальчика напала стая диких собак, когда тот гулял с другом. Школьники пытались убежать от них - одному мальчику это сделать не удалась. Собаки настигли его и растерзали.

Впоследствии СК возбудил уголовное дело о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело на свой контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Позже собак удалось поймать, однако через три недели после стерилизации и установки бирок по закону их снова отпустят на улицу. Как утверждается, сообщения об этих собаках поступали уже не раз. Животных забирали, но после окончания передержки их возвращали обратно.

Власти города заявили, что выступят с предложением изменить федеральный закон о бездомных собаках после этого трагического происшествия.

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