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В Белом доме ушли от ответа на вопрос, началось ли украинское наступление

Анна Касаткина
22:40 17.05.2023
Охарактеризовать свои действия должны сами украинцы, уточнил советник американского президента Джейк Салливан.
В Белом доме ушли от ответа на вопрос, началось ли украинское наступление
© Фото: Manfred Vollmerimage, BROKER.com, GlobalLookPress
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ушел от ответа на вопрос, началось ли украинское наступление. По его словам, охарактеризовать свои действия должны сами украинцы.

«Началось ли контрнаступление - видит тот, кто его проводит... Я позволю украинцам характеризовать то, что они делают», - сказал он на пресс-конференции.

При этом Салливан упомянул о «напряженной боевой активности».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил WP, что ожидание от украинского контрнаступления переоценены в мире. Издание полагает, что киевские власти опасаются прекращения финансовой поддержки со стороны коллективного Запада и прекращения оружейных поставок после провала.

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