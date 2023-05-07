WP: Киев призвал Запад снизить ожидания от контрнаступления

© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Официальный Киев пытается убедить западных спонсоров режима в необходимости снизить ожидания от планируемого контрнаступления.

«Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждет чего-то крупного», - пожаловался в интервью газете Washington Post глава минобороны Украины Алексей Резников.

По мнению издания, больше всего киевские власти опасаются прекращения финансовой поддержки со стороны коллективного Запада и прекращения оружейных поставок после провала контрнаступления. По мнению газеты, это может заставить союзников Украины начать давить на Киев, принуждая его к переговорам с Москвой.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил киевский режим и его западных покровителей о неминуемых последствиях контрнаступления. По мнению дипломата, Запад бездумно накачивает Украину современным оружием и поощряет дальнейшее кровопролитие и эскалацию.