В Белом доме считают, что всеобъемлющий запрет на экспорт в РФ не согласуют на саммите G7

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Всеобъемлющий запрет на экспорт товаров в Россию не будет согласован на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, - этого всеобъемлющего запрета на экспорт», - сказал он в ходе пресс-конференции.

В то же время планируется объявить о новом пакете антироссийских санкций, которые нацелены на выполнение ранее введенных ограничений, уточнил Салливан. Он также добавил, что украинский конфликт и санкции в связи с ним займут значительное место в обсуждении лидеров «большой семерки» на саммите, куда направляется американская делегация во главе с американским президентом Джо Байденом.

Ранее о планах ужесточить санкции против РФ сообщало агентство Rеuters. Отмечалось, что ограничительные меры будут нацелены на подрыв будущего производства энергии в РФ и сдерживание торговли, поддерживающей российские вооруженные силы.