Пожары, туризм и рост зарплат: какие темы обсудил Путин на совещании с членами правительства

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Зарплаты россиян выросли на три процента. Об этом на совещании правительства президенту Владимиру Путину доложил Михаил Мишустин. Обсуждали и последствия лесных пожаров, программу утилизации отходов, снижение инфляции и рост производства. Совещание в некоторых моментах немного напомнило школу: те, кто подготовился лучше других, помогал с ответом коллегам.

Большое двухчасовое совещание с членами правительства в Кремле. Актуальные для этого сезона проблемы: лесные пожары и паводки. Министр МЧС Александр Куренков признает, что сегодня пожароопасная ситуация складывается почти во всех субъектах. Больше всех от огня пострадал Уральский Федеральный округ: Курганская, Свердловская, Тюменская области. В 25 тысячах населенных пунктах сгорело около 6 тысяч строений и 800 жилых домов, эвакуированы более двух тысяч человек. Есть погибшие.

«К локализации пожаров привлечены более 13 тысяч человек, 300 единиц техники, 21 воздушное судно. Во всех субъектах организована работа по оказанию всесторонней помощи населению», - доложил Куренков.

Власти регионов помогают пострадавшим от пожаров людям восстанавливать документы, выделяют компенсации за потерю имущества и предоставляют материальную помощь. Но как говорит президент - помощь не должна застревать в круговороте бюрократии.

«Как я уже говорил, многократно к этому возвращаемся, и некоторые вещи обсуждаем уже по второму, третьему кругу. Нужно подготовить обязательно проект поручений и вернуться к некоторым вопросам», - подчеркнул Путин.

Следом за природным стихиями идут проблемы социального масштаба. Один из самых сложных законов в экологической повестке - переработка отходов. Об этом напомнил сам глава государства в беседе с зампредом правительства Викторией Абрамченко. Выяснилось, что власти готовят новую реформу, так называемую «расширенную ответственность»: импортеры и производители будут обязаны своими усилиями утилизировать отслужившие товары, и не просто уничтожить их, а дать продукту вторую жизнь. Такие методы помогут снизить объем отходов к 2030 году в два раза.

Следующий вопрос Владимир Путин адресует вице-премьеру Татьяне Голиковой. В дискуссию внезапно вступает глава правительства Михаил Мишустин. По предварительным данным, по словам премьера, в реальном выражении зарплаты россиян выросли на три процента, в номинальном рост составил около тринадцати процентов.

И это был далеко не последний раз, когда Мишустину приходилось подсказывать ответы своим подчиненным. Глава Минпромторга Денис Мантуров, говоря о росте показателей по производству электроники, слегка перепутал цифры.

«Очень аккуратно, можем говорить уже примерно полюс два процента в целом по обработке», - сказал он.

После замечания Путина о том, что электроника растет большими темпами, Мишустин уточнил: «Двадцать два с половиной процента».

«Мы вчера с председателем правительства поздно вечером это обсуждали тоже», - отметил Путин.

Затруднялся с ответом касательно темпов снижения инфляции и зампред Банка России Сергей Белов. Без помощи премьер-министра не обошлось - напомнил, что годовая инфляция составляет 2,3 процента.

«Я к чему подвожу, Антон Германович (Силуанов. - глава Минфина РФ), это значит, что и доходы бюджета должны быть на соответствующем уровне», - сказал Путин.

Сиуланов и глава Минэкономразвития Максим Решетников подтверждают - рост доходов населения за первый квартал сильнее в отношении показателей прошлого года. Безработица сохраняется на уровне трех процентов, но президенту пояснили: в перспективе и эту цифру планируется снизить за счет расширения рабочих мест. Сделать это можно, поддерживая малый и средний бизнес. Что же до масштабных проектов, то на особом контроле президента развитие Северного морского пути. А с учетом спроса на внутренний туризм Путин поручил правительству проработать концепцию автомобильного туризма в стране.