Глава МЧС РФ доложил Путину о ситуации с пожарами в российских регионах

В 25 наиболее пострадавших населенных пунктах огнем повреждены или уничтожены более 6 000 строений, в том числе 802 жилых дома, уточнил глава МЧС РФ.

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Глава МЧС России Александр Куренков подтвердил гибель 12 человек на пожарах в Свердловской области. Еще 19 человек госпитализированы. На совещании главы государства с членами кабмина по видеосвязи Куренков озвучил оперативную обстановку в наиболее пострадавших от природных пожаров регионах.

«Наиболее сложная обстановка складывается на территории Уральского федерального округа. В Свердловской, Курганской, Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6 000 строений, в том числе 802 жилых дома», - сказал Куренков.

По результатам доклада министра и обращений губернаторов Путин распорядился оказать помощь пострадавшим жителям.

«Что касается помощи людям, само собой разумеется. Предложения министра и просьбы губернаторов надо учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас», - распорядился президент.

Накануне глава МЧС РФ Александр Куренков поручил увеличить группировку авиаспасателей в объятой огнем Тюменской области. Сейчас на тушении пожаров заняты более 1 000 человек, пять вертолетов и самолет Ил-76.