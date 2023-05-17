Полиция окружила дом бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана

Экс-премьер Пакистана Имран Хан был задержан 9 мая по подозрению в коррупции и отмывании доходов через принадлежащий политику фонд «Аль-Кадир Траст».

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Бывший глава правительства Пакистана Имран Хан сообщил, что полиция окружила его дом. К своим сторонникам политик обратился в Twitter.

«Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом», - написал Имран Хан.

Решением Высокого суда Исламабада властям страны было запрещено арестовывать Хана до 31 мая по делу о коррупции и отмывании доходов. Защита экс-премьера и сторона обвинения попросили время для изучения материалов.

Имран Хан был задержан 9 мая. Сразу после того, как стало известно о заключении политика под стражу, на улицы крупных городов страны вышли тысячи его сторонников. Спустя три дня Хана отпустили под залог. Всего же в его отношении возбуждено более 100 уголовных дел.