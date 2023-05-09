В Пакистане задержали экс-премьера страны Имрана Хана

Ордер на его арест был выписан в феврале нынешнего года.

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Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана задержали в стране. Об этом сообщил телеканал Geo News.

Согласно информации телеканала, председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» пришел в Высокий суд Исламабада, чтобы добиться освобождения под залог сразу по нескольким делам, которые возбуждены против него. Сразу после заседания по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир Траст» его взяли под стражу, добавили в Geo News.

В прошлом году местный парламент вынес вотум недоверия премьер-министру. Большинство депутатов отдали свои голоса за резолюцию. Зимой 2023 года был выдан ордер на арест без права залога по причине постоянных неявок на заседания. Против него также заведены уголовные дела по обвинению в терроризме и организации беспорядков.