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Прилепину предстоит еще одна операция

Ян Брацкий
16:49 17.05.2023
Писатель и общественник Захар Прилепин ранее заявил о готовности вернуться в зону спецоперации, как только поправится и пройдет курс реабилитации.
Прилепину предстоит еще одна операция
© Фото: glebnikitin_nn, Telegram
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Переживший покушение писатель и общественный деятель Захар Прилепин останется в палате интенсивной терапии, несмотря на стабильное состояние. Об этом «Звезде» сообщили в его пресс-службе. В настоящее время решается вопрос о проведении очередной операции. Хирургическое вмешательство необходимо для скорейшего выздоровления Прилепина.

«Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления», - заявили в пресс-службе.

Напомним, 6 мая автомобиль писателя взорвали в Нижнем Новгороде. Помимо Прилепина в салоне находился его друг и соратник Александр Шубин. Прилепин получил тяжелые травмы, Шубин погиб на месте. Подозреваемые в покушении задержаны, возбуждено уголовное дело. Известно, что исполнители сотрудничали с украинскими спецслужбами. Сам Прилепин ранее заявил о готовности вернуться на передовую, как только закончится восстановление. Оно может занять до полугода, уточнил писатель.

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