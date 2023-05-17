МО РФ: нанесен удар по складу боеприпасов на судоремонтном предприятии в Николаеве

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», - сказал он, комментируя ночной ракетный удар.

По словам представителя российского оборонного ведомства, назначенный объект поражен