Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, уточнили в Минобороны РФ.

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Российскими военными отражены семь атак украинских националистов в районах населенных пунктов Красное и Богдановка, где оперативная обстановка наиболее сложная. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», - отметили в ведомстве.

Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и бронетехнике противника в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западных кварталах Артемовска. На флангах врага сдерживают военнослужащие «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.