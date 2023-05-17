Армия В районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» украинских боевиков Помимо этого, поражен пункт управления 44-й артбригады в Запорожской области, сообщает МО РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пункт управления тактической группы «Гром» украинских боевиков поражен в районе Херсона. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ», - сказал он. Кроме того, в Запорожской области поражен пункт управления 44-й артиллерийской бригады, в районе острова Великий в Херсонской области ликвидирован наблюдательный пункт сил специальных операций украинских ВС. Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки отражены семь атак украинских националистов на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Красное и Богдановка, где сложилась наиболее сложная оперативная обстановка. Две атаки украинских штурмовых групп при поддержке двух танков также отражены в районе Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика