Проявившим мужество и героизм бойцам вручили награды в зоне спецоперации

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В тылу СВО прошла церемония награждения российских военнослужащих. За героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач, наши бойцы получили ордена и медали.

Вручение состоялось в тыловом районе, возле мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны. Это как нельзя лучше демонстрирует преемственность поколений и повышает моральный дух солдат, считают в командовании.

Всего наград удостоились 34 военнослужащих. Помимо орденов Мужества вручали медали Суворова, Жукова и «За отвагу».

Между тем в пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российской артиллерией поражены скопления живой силы противника в районе Артемовска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.