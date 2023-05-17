Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

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Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Заработает быстро, я думаю. Как заявили, к осеннему призыву мы и планировали пилотировать», - приводит ТАСС его слова.

Цифровой реестр создан для информационного обеспечения воинского учета в России. В его базе данных будет содержаться информация о гражданине, включая паспортные данные, сведения об учебе и работе, состоянии здоровья. Туда вносятся данные о направляемых и полученных россиянами повестках. Единый реестр военнообязанных станут постоянно пополнять актуальными сведениями.

В середине прошлого месяца нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно тексту законопроекта, повестки дублируются в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.