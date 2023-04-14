В России принят закон о едином реестре военнообязанных

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Новая норма предполагает введение электронных повесток, а также ограничения для уклонистов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, традиционные повестки могут быть продублированы в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Кроме того, получившим повестку запрещен выезд за пределы России до явки в военкомат.

Вместе с тем норма предполагает ограничительные меры в адрес уклонистов. Если военнообязанный не явится в военкомат в течение 20 дней, то его могут лишить управления транспортом.

Напомним, о нововведениях рассказывал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что закон о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.