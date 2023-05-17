Российские космонавты провели на МКС эксперимент по свертываемости крови

Члены экипажа станции отправили результаты на Землю, где с ними будут работать специалисты.

© Фото: МКС, Кирилл Каллиников, РИА Новости

Российские космонавты провели на Международной космической станции эксперимент, который в том числе поможет оценить свертываемость крови, сообщает ТАСС со ссылкой на члена экипажа МКС Дмитрия Петелина.

Россияне провели в невесомости эксперимент по измерению гематокритного числа крови. Для этого образец крови из пальца поместили в специальную центрифугу. В ней кровь разделилась на плазму и эритроцитарную массу. Космонавты измерили пропорции этих компонентов и отправили результаты на Землю, где с ними будут работать специалисты.

Оставшиеся после эксперимента образцы крови поместят в грузовой корабль «Прогресс» вместе с другими отходами. Они сгорают в плотных слоях атмосферы, рассказал космонавт.

Ранее космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев провели третий в этом году выход России в открытый космос. Они провели очередную часть работ по настройке оборудования многоцелевого лабораторного модуля «Наука».