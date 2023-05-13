Петелин и Прокопьев досрочно завершили выход в открытый космос

За время внекорабельной деятельности они установили два фала на манипулятор ERA и интегрировали радиатор-теплообменник.

© Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев завершили третий в этом году выход России в открытый космос. Об этом стало известно из трансляции Роскосмоса.

Они открыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» в пятницу 12 мая в 18:47. Выход был совершен в рамках 69-ой длительной экспедиции на Международной космической станции.

Космонавты справились со своей миссией досрочно: вместо запланированных 6 часов и 18 минут, они пробыли в открытом космосе чуть больше пяти часов.

За это время Петелин и Прокопьев успели раскрыть и интегрировать радиатор-теплообменник в многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Кроме того, они установили два фала на европейском дистанционном манипуляторе ERA.

Ранее космонавты перенесли на модуль «Наука» шлюзовую камеру и подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем.