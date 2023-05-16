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Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума

Анна Назайкина
08:45 16.05.2023
На данный момент причина ее смерти неизвестна.
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
© Фото: jaunais.rigasteatris, Facebook*
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Скончалась латвийская и советская актриса театра и кино Регина Разума. Об этом на своем сайте сообщает Новый Рижский театр. Артистка умерла на 72-м году жизни.

Российскому зрителю она запомнилась по роли в сериале «Каменская». В этом проекте артистка снялась в 2002 году.

В настоящее время причина смерти артистки Регины Разума не называется.

Накануне, 15 мая, стало известно, что ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, сыгравший в картине «Юнона и Авось».

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