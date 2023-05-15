Умер актер Владимир Кузнецов из «Юноны и Авось»

Он скончался в возрасте 79 лет.

© Фото: МГТ Ленком

Ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, известный по своим ролям в «Битве за Москву» и «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов. Об этом сообщили в театре «Ленком».

Артист умер в возрасте 79 лет. На данный момент причина смерти актера не была названа.

Театру Кузнецов отдал 45 лет жизни. Он пришел в «Ленком» в 1969 году после Школы-студии МХАТ. Покинул театр в 2014 году.

«Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам замечательного актера», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 12 мая, стало известно о смерти актера из «12 стульев» Олега Севастьянова. Он скончался на 75-ом году жизни.