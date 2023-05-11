Армия Армия Армия

Источник в Минобороны РФ заявил, что «Кинжал» физически невозможно перехватить комплексом Patriot

Тимур Шерзад
18:09 11.05.2023
В российском оборонном ведомстве отметили, что вброс о якобы имевшем место перехвате «Кинжала» - попытка выдать желаемое за действительное.
Источник в Минобороны РФ заявил, что «Кинжал» физически невозможно перехватить комплексом Patriot
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

В российском оборонном ведомстве заявили, что противник не перехватывал гиперзвуковой «Кинжал» комплексом Patriot. Об этом сообщил ТАСС в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России.

Собеседник агентства заявил, что вброс о якобы имевшем место перехвате российской гиперзвуковой ракеты - это попытка выдать желаемое за действительное. 

Источник заявил, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы ЗРК Запада, поставленных Киеву, включая и Patriot. 

Также было добавлено, что «Кинжал» на конечном участке полета совершает противоракетный маневр, после которого он заходит на цель практически вертикально. Это тоже исключает его перехват имеющимися зенитными ракетными комплексами. 

Кроме этого, источник в МО РФ заметил, что постоянные заявления киевского режима о якобы перехвате ракет нужны для того, чтобы оправдать перерасход боекомплекта ПВО, который поставили западные страны. По его словам, украинцы заявляют перехват в несколько раз большего количества ракет, чем запускают российские военные. 

Ранее сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:05 В стране и мире
Прилепин начал подготовку к операции по фиксации переломов после покушения
17:36 Армия
Видео
Вертолетчик рассказал о влиянии рельефа местности на выполнение задач в зоне СВО
17:28 В стране и мире
РФ прекращает действие соглашения о сотрудничестве с Польшей в области науки и техники
16:28 В стране и мире
Видео
Военный эксперт Кнутов: ПВО ВС РФ адаптируется к поставкам ракет Storm Shadow Киеву
16:09 В стране и мире
Верховный суд признал незаконным арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Популярное
Актера Артура Смольянинова* внесли в список экстремистов и террористов
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.