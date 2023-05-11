Источник в Минобороны РФ заявил, что «Кинжал» физически невозможно перехватить комплексом Patriot

В российском оборонном ведомстве отметили, что вброс о якобы имевшем место перехвате «Кинжала» - попытка выдать желаемое за действительное.

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В российском оборонном ведомстве заявили, что противник не перехватывал гиперзвуковой «Кинжал» комплексом Patriot. Об этом сообщил ТАСС в четверг высокопоставленный источник в Минобороны России.

Собеседник агентства заявил, что вброс о якобы имевшем место перехвате российской гиперзвуковой ракеты - это попытка выдать желаемое за действительное.

Источник заявил, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы ЗРК Запада, поставленных Киеву, включая и Patriot.

Также было добавлено, что «Кинжал» на конечном участке полета совершает противоракетный маневр, после которого он заходит на цель практически вертикально. Это тоже исключает его перехват имеющимися зенитными ракетными комплексами.

Кроме этого, источник в МО РФ заметил, что постоянные заявления киевского режима о якобы перехвате ракет нужны для того, чтобы оправдать перерасход боекомплекта ПВО, который поставили западные страны. По его словам, украинцы заявляют перехват в несколько раз большего количества ракет, чем запускают российские военные.

Ранее сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области.