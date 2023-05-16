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В АТОР предупредили перевозчиков и туроператоров об ответственности за отмену рейсов в Грузию

Ян Брацкий
17:15 16.05.2023
Российские авиакомпании будут летать в Грузию семь раз в неделю на отечественных самолетах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, GlobalLookPress
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Любые спекуляции по поводу возможной отмены или переноса уже выкупленных авиарейсов в Грузию будут иметь юридические последствия для перевозчиков и туроператоров, пассажирам бояться нечего. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

«Мы уже видим, что назначения авиационными властями обеих стран получены и утверждены, а значит продажа билетов на эти рейсы легитимна. Пассажиры и туристы получают право покупать билеты и рассчитывать, что рейсы состоятся. Девиации на тему отмены, переноса, будут нести в себе юридические последствия, как для перевозчиков, так и для туроператоров. Риски теперь покрыты законодательством России, можно билеты приобретать и рассчитывать, что рейс состоятся в назначенные даты», - рассказал Мурадян.

Накануне вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии при поездках в Россию. Теперь им не нужно оформлять въездные документы при визите на срок до 90 дней. Гостям достаточно будет показать паспорт на таможне. В случае, если по каким-то причинам граждане Грузии захотят остаться в России на более длительный срок - им придется оформить визы.

В Вашингтоне болезненно восприняли решение о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. В Госдепе пригрозили грузинским компаниям по обслуживанию самолетов санкциями.

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