Рябков заявил, у России нет возможности вернуться к ДОВСЕ

Альтернативы могут возникнуть только в случае, если изменится ситуация в мире, подчеркнул замглавы МИД РФ.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия в настоящий момент не может вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Нет, конечно», - приводит слова замглавы ведомства РИА Новости.

По словам дипломата, альтернативы могут возникнуть только в случае, если произойдет изменение ситуации в мире.

Ранее глава государства Владимир Путин назначил Рябкова представителем по расторжению РФ этого договора.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» выразил мнение, что Североатлантический альянс собственными действиями спровоцировал отказ России от ДОВСЕ.