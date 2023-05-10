Путин назначил Рябкова представителем по расторжению РФ Договора об обычных вооруженных силах

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков стал официальным представителем президента РФ при рассмотрении парламентом вопроса о расторжении Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение 10 мая.

Из текста документа следует, что Рябков будет представлять главу государства при рассмотрении денонсации Россией ДОВСЕ в обеих палатах российского парламента.

Напомним, что Россия вошла в ДОВСЕ 23 года назад, договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся на грани открытого вооруженного конфликта и Россия готова использовать все средства для защиты страны.

Напомним, что ДОВСЕ регулирует количество обычных вооружений - военной техники и авиации в Европе, в том числе на территории Украины. Этой договоренности противоречит политика стран НАТО, которые накачивают Украину оружием: объемы военной помощи только со стороны США превысили 35,7 миллиарда долларов и пошли, среди прочего, на поставки РСЗО HIMARS и артиллерийских установок калибра 155 миллиметров.