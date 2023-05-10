Военный эксперт Литовкин заявил, что НАТО сами спровоцировали отказ РФ от ДОВСЕ

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Действия НАТО привели к тому, что Россия приняла решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После распада Организации Варшавского договора альянс не стал ратифицировать новую версию документа, тем самым нарушив баланс, заложенный в его положениях. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Договор определял квоты для подписавших его стран по пяти параметрам - танки, боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, самолеты и танки. После распада организации Варшавского договора ДОВСЕ был обновлен - в 1999 году. Но ни одна из стран НАТО не ратифицирует этот договор. Получилось так, что НАТО имел право инспектировать Россию по ДОВСЕ, а мы не могли», - рассказал Литовкин.

По словам эксперта, к настоящему времени ничего не изменилось. Именно поэтому президент России принял решение денонсировать данный договор как бесполезный для обеспечения безопасности как России, так и Европы.

«В 2007 году мы надеялись, что, приостановив свое участие, мы сможем воздействовать на НАТО, ведь они заинтересованы в контроле нашей территории. Теперь мы просто разрываем свое участие, потому что договор не работает. НАТО ведет агрессивную, недружественную политику против нашей страны и обладает гораздо большим количеством техники, чем изложено в договоре», - рассказал эксперт.

Напомним, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков был назначен президентом Владимиром Путиным официальным представителем президента РФ при рассмотрении парламентом вопроса о расторжении Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Рябков будет представлять главу государства при рассмотрении денонсации Россией ДОВСЕ в обеих палатах российского парламента.