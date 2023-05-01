Глава Минфина: США уже 1 июня могут оказаться не состоянии обслуживать госдолг

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Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг, если Конгресс не расширит лимиты заимствований. Об этом говорится в открытом письме главы ведомства Джанет Йеллен членам руководства Конгресса.

«Наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит долга до этого времени», - пишет Йеллен.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обнародовал свой законопроект о повышении госдолга. Предельную сумму заимствований предложено повысить на $1,3 трлн иди до 31 марта 2024 года – в зависимости от того, что произойдет раньше. По словам Маккарти, у Байдена есть выбор: сесть за стол переговоров или «заткнуть уши, отказаться от переговоров и рискнуть столкнуться с первым дефолтом в истории США».