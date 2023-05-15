В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва

По словам свидетелей, первый взрыв был глухим, второй - раскатистым.

© Видео: Луганск Сегодня, Telegram © Фото: miroshnik_r, Telegram

В районе автовокзала в Луганске прогремели взрывы, зафиксировано два «прилета», передает бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Два прилета в район автовокзала в Луганске!!! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», - написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник со ссылкой на свидетелей уточнил, что первый взрыв был глухим, а второй более громким. Кадры дыма над местом ЧП публикует Telegram-канал «Луганск Сегодня».

Несколькими днями ранее Министерство обороны России сообщало, что украинские боевики ударили по гражданским объектам в столице ЛНР.

Как уточнили в оборонном ведомстве, националисты использовали для этих ударов ракеты Storm Shadow. Последствия обстрела Луганска показывала «Звезда».