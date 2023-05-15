В районе автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
В районе автовокзала в Луганске прогремели взрывы, зафиксировано два «прилета», передает бывший глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
«Два прилета в район автовокзала в Луганске!!! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», - написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник со ссылкой на свидетелей уточнил, что первый взрыв был глухим, а второй более громким. Кадры дыма над местом ЧП публикует Telegram-канал «Луганск Сегодня».
Несколькими днями ранее Министерство обороны России сообщало, что украинские боевики ударили по гражданским объектам в столице ЛНР.
Как уточнили в оборонном ведомстве, националисты использовали для этих ударов ракеты Storm Shadow. Последствия обстрела Луганска показывала «Звезда».