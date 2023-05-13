Выбитые стекла, груды кирпича: последствия обстрела Луганска украинскими боевиками

Если раньше Луганск был слишком далек от линии боевого соприкосновения, то с ракетами Storm Shadow от НАТО он оказался в зоне досягаемости. Пострадавшие мирные жители рассказали об обстреле подробнее.

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Украинские боевики продолжают обстреливать Луганск. Две ракеты попали в район стадиона «Авангард», о чем сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также от вражеских снарядов пострадали мирные жители.

Взрывная волна от ударов была такой силы, что во всех ближайших домах выбило стекла вместе с рамами. Утренний прилет разворотил огромный двор нескольких домов.

Вокруг остались лежать груды битого кирпича, стены были посечены осколками, повреждено около десятка гражданских автомобилей. Был уничтожен ряд гаражей.

На месте одного из ударов найдены обломки крылатой английской ракеты Storm Shadow. Ее боевикам совсем недавно поставил блок НАТО, и поэтому отдаленный от линии боевого соприкосновения Луганск теперь оказался в зоне досягаемости.

А это кадры разрушенного завода «Поли-Пак» в Луганске, снятые очевидцами в первые минуты после вчерашнего прилета.

По заводу «Поли-Пак» националисты ударили также двумя ракетами Storm Shadow. Здание уже долгие годы пустовало, но вокруг него находится густонаселенный район с частной застройкой. Теперь же он разрушен, а дома поблизости повреждены.

Помимо этого, есть пострадавшие, среди них 6 детей. Есть переломы, сотрясение мозга, контузия. Почти всех посекло обломками кирпичей.

«Здание взорвали, на нас эти камни начали падать, стали убегать. Я упала, отключилась на две минуты. Я думала, вообще начну истерику, плакать. Страшно очень было», - поделилась одна из пострадавших.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.