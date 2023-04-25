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Экономист Колташов рассказал, как ЕС обходит свои же санкции против России

Игнат Далакян
14:20 25.04.2023
Эксперт также сообщил, что сокращение промышленности ЕС из-за санкций выгодно для американской промышленности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookrpess
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Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе со «Звездой» рассказал, что Европейский союз продолжает вести торговлю с Россией, обходя свои же санкционные меры.

«Сейчас французские фармацевтические продукты в России есть, они ввозятся через Азию. Но это и транспортные маршруты другие, достаточно дорогостоящие. С другой стороны, российские ресурсы тоже покупаются. Например, российское дизельное топливо Евросоюз покупает, но это делает через турецкие порты, впоследствии переупаковки, когда он переоформляется в турецкое или иное дизельное топливо», - рассказал политолог.

Эксперт объяснил, что сейчас происходит обхождение этих санкционных мер, что и ведет во многом к сохранению торговли.

По мнению Колташова, торговля с Евросоюзом до крайности затруднена. Однако, по словам эксперта, для России это дает возможность «заполнять пустоты», то есть если чего-то не хватает - производить или заменять.

«Тот факт, что европейская промышленность сокращается из-за санкционной войны против России, для американской промышленности хорошо, потому что в целом промышленность для Запада избыточна. Производственные мощности поддерживались на протяжении длительного времени при помощи дешевого кредита. То есть той самой нулевой ставки Европейского центрального банка, которая много-много лет была», - отметил Колташов.

Ранее американская газета The New York Times писала, что санкции США и ЕС не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов. Как пишет издание, РФ получает электронные компоненты из Китая, Казахстана, Армении и других стран.

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