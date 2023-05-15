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Замглавы Минфина рассказал о концепции регулирования криптовалют в России

Дмитрий Трунов
04:06 15.05.2023
Алексей Моисеев сообщил, что и физические, и юридические лица смогут добывать валюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях.
Замглавы Минфина рассказал о концепции регулирования криптовалют в России
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress
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Федеральная налоговая служба России может стать ведомством, отвечающим за регулирование криптовалют, заявил в интервью «Известиям» замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. По его словам, такова концепция, но этот вопрос еще обсуждается.

Сейчас ФНС принимает декларации людей об их кошельках и транзакциях по иностранным счетам, сказал Моисеев. В дальнейшем информация о кошельке и транзакциях должна отправляться в три организации: ФНС, Росфинмониторинг и Центральный банк. При этом налоговая служба может стать «окном для деклараций гражданина» и «интерфейсом для всех, кроме банков», сказал замглавы Минфина.

Моисеев рассказал, что и физические, и юридические лица смогут добывать валюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях. Больше ничего делать нельзя - «ни купить обратно, ни расплатиться». Он подчеркнул, что все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекларированы и с них должны быть уплачены налоги.

Ранее правительство РФ выступило против признания криптовалют средством расчета или деньгами. Позже сообщалось, что Минфин и Банк России в целом согласовали законопроект, который позволит осуществлять трансграничные расчеты в криптовалюте.

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