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Кабмин выступил против признания криптовалют средством расчета или деньгами

Андрей Аркадьев
13:47 07.04.2022
По словам Михаила Мишустина, над регулированием цифровой валюты надо серьезно поработать.
Кабмин выступил против признания криптовалют средством расчета или деньгами
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Кабинет министров и Центробанк выступают против признания криптовалюты платежным средством, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Мы против признания криптовалюты средствами для расчета или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка», - сказал он, выступая в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы.

В марте Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты. Речь шла о раскрытии цифровых финансовых активов и приобретении цифровой валюты за последние три года.

Ранее в СМИ сообщили, что санкции в адрес РФ могут привести к ослаблению доллара и ускоренному внедрению в экономику криптовалют и цифровых валют центральных банков.

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