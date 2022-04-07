Кабмин выступил против признания криптовалют средством расчета или деньгами

По словам Михаила Мишустина, над регулированием цифровой валюты надо серьезно поработать.

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Кабинет министров и Центробанк выступают против признания криптовалюты платежным средством, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Мы против признания криптовалюты средствами для расчета или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка», - сказал он, выступая в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы.

В марте Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты. Речь шла о раскрытии цифровых финансовых активов и приобретении цифровой валюты за последние три года.

Ранее в СМИ сообщили, что санкции в адрес РФ могут привести к ослаблению доллара и ускоренному внедрению в экономику криптовалют и цифровых валют центральных банков.