Кабмин выступил против признания криптовалют средством расчета или деньгами
Кабинет министров и Центробанк выступают против признания криптовалюты платежным средством, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Мы против признания криптовалюты средствами для расчета или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка», - сказал он, выступая в Госдуме.
Мишустин подчеркнул, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы.
В марте Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты. Речь шла о раскрытии цифровых финансовых активов и приобретении цифровой валюты за последние три года.
Ранее в СМИ сообщили, что санкции в адрес РФ могут привести к ослаблению доллара и ускоренному внедрению в экономику криптовалют и цифровых валют центральных банков.