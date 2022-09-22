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В Минфине сообщили о согласованном с ЦБ проекте о трансграничных расчетах в криптовалюте

Максим Крюков
17:03 22.09.2022
По словам замминистра, суть предложения ведомства в том, чтобы граждане имели доступ к криптокошелькам, аналогичным тем, которые в настоящее время открываются в Сети.
В Минфине сообщили о согласованном с ЦБ проекте о трансграничных расчетах в криптовалюте
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство финансов и Центральный банк России в целом согласовали законопроект, который позволит осуществлять трансграничные расчеты в криптовалюте. Об этом на XIX Международном банковском форуме «Банки России - XXI век» заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части... Он в целом описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах», - передают его слова РИА Новости.

По словам замминистра, суть предложения ведомства в том, чтобы граждане имели доступ к криптокошелькам, аналогичным тем, которые в настоящее время открываются в Сети.

«Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента», - отметил он.

Ранее замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев дал совет россиянам, как сохранить свои накопления. Он предложил копить деньги в национальной валюте либо в валюте дружественных государств, а если это невозможно или неудобно, то закупать заранее импортные товары. Он подчеркнул, что быть уверенными в регулярных поставках чего-либо сейчас нельзя, и многие покупают запчасти или расходные материалы, которые потом могут исчезнуть с российского рынка.

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