ФНС не подтвердила заморозку счетов действующих организаций Юдашкина

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

В пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ не подтвердили заморозку счетов ни одной из действующих организаций, которые были бы связаны с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что счета модного дома покойного модельера Валентина Юдашкина арестованы ФНС. Причиной назывались многомиллионные долги и отсутствие отчета за 2022 год.

Как сообщали агентства со ссылкой на данные системы «Спарк», ФНС приостановила операции по счетам ООО «Дом моды Юдашкина» с 15 мая.

В беседе со «Звездой» топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов не подтвердил арест счетов.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым модельер боролся несколько лет.