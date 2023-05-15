Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина
Счета модного дома покойного модельера Валентина Юдашкина арестованы Федеральной налоговой службой, сообщает паблик Mash. По его данным, вероятной причиной могли стать многомиллионные долги и отсутствие отчета за 2022 год.
Утверждается, что «Дом моды Валентина Юдашкина» задолжал 118 миллионов рублей еще два года назад, но, несмотря на это, продолжал работать. В беседе со «Звездой» топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов не подтвердил арест счетов.
«Я не слышал такую информацию. Попробуйте уточнить в приемной», - сказал Марасанов в телефонной беседе.
В свою очередь, в Федеральной налоговой службе также не подтвердили информацию об аресте счетов.
Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым мэтр боролся несколько лет. В последний путь Юдашкина проводили 6 мая на Троекуровском кладбище.