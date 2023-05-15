Mash сообщил об аресте банковских счетов модного дома Валентина Юдашкина

Топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов в разговоре со «Звездой» не подтвердил информацию об аресте счетов.

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Счета модного дома покойного модельера Валентина Юдашкина арестованы Федеральной налоговой службой, сообщает паблик Mash. По его данным, вероятной причиной могли стать многомиллионные долги и отсутствие отчета за 2022 год.

Утверждается, что «Дом моды Валентина Юдашкина» задолжал 118 миллионов рублей еще два года назад, но, несмотря на это, продолжал работать. В беседе со «Звездой» топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов не подтвердил арест счетов.

«Я не слышал такую информацию. Попробуйте уточнить в приемной», - сказал Марасанов в телефонной беседе.

В свою очередь, в Федеральной налоговой службе также не подтвердили информацию об аресте счетов.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым мэтр боролся несколько лет. В последний путь Юдашкина проводили 6 мая на Троекуровском кладбище.