Макрон заявил о готовности Франции начать обучение украинских летчиков
Ранее в Елисейском дворце пообещали вооружить несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков.
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности официального Парижа начать обучение украинских летчиков. Как сказал лидер Пятой республики, он «открыл двери» для обучения летчиков ВСУ.
«Обучение может начаться уже сейчас», - цитирует заявление Макрона РИА Новости.
Кроме того, в ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Об этом ранее сообщили в Елисейском дворце.
В начале февраля о намерении обучать украинских морских пехотинцев и летчиков заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.