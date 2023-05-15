Макрон заявил о готовности Франции начать обучение украинских летчиков

Ранее в Елисейском дворце пообещали вооружить несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности официального Парижа начать обучение украинских летчиков. Как сказал лидер Пятой республики, он «открыл двери» для обучения летчиков ВСУ.

«Обучение может начаться уже сейчас», - цитирует заявление Макрона РИА Новости.

Кроме того, в ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Об этом ранее сообщили в Елисейском дворце.

В начале февраля о намерении обучать украинских морских пехотинцев и летчиков заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.