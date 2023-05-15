Франция пообещала Украине несколько батальонов колесных танков AMX-10RC

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В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении Франции и Украины, которое размещено на сайте Елисейского дворца.

Кроме того, Франция сосредоточила свои усилия на поддержке возможностей ПВО Украины, говорится в заявлении. В дополнение к своему национальному вкладу Франция активно участвует в мероприятиях Европейского Союза и НАТО.

В заявлении сказано также, что Париж будет продолжать оказывать «политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо, индивидуально и в рамках международного сотрудничества с Европейским Союзом, НАТО, ООН и другими организациями».

Украина и Франция согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций, чтобы «ослабить способность этой страны продолжать незаконную агрессию», сказано в распространенном документе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что архитектура безопасности в Европе должна исключать конфронтацию с Россией, а также обеспечивать гарантии безопасности Украины. В то же время он назвал основной задачей Европы в данный момент военную помощь Киеву.